ولي العهد يلتقي وزيرَيْ الخزانة والطاقة الأمريكيَّيْن وكبير مستشاري "ترامب"

جرى استعراض مجالات التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.