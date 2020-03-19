التخصصات الصحية تُصدر إرشاداتها الوقائية من "كورونا" لمنظومتها التدريبية

تهدف إلى دعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس

أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية، للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

ودعت الهيئةُ جميعَ مَن له علاقة بالعملية التدريبية إلى الاطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ، والأخذ بمحتوياتها، والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دومًا لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.