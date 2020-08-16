"أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.