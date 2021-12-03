الاتحاد الأوروبي يسجل 70 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.
وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.
في 13 دولة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 352 شخصًا
سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.
وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.