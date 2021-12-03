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في 13 دولة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 352 شخصًا

الاتحاد الأوروبي يسجل 70 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

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سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.



وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.