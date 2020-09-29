الجامعة الإسلامية تعقد محاضرة حول مجمع الملك سلمان للغة العربية

وسط دعم تاريخي للغة العربية من حكام المملكة منذ عهد المؤسس وحتى اليوم

نظمت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، اليوم، لقاءً علميًا بعنوان: "مجمع الملك سلمان للغة العربية إرهاصات النشأة وتطلعات المستقبل، قدمه الأستاذ الدكتور بقسم اللغويات بالكلية عبدالرزاق الصاعدي، على منصة "بلاك بورد"، استعرض خلاله جهود اللغويين السعوديين الفردية والمدعومة حكومياً في المشاريع المعتنية باللغة العربية طوال تسعين عاماً.

وافتتح د. "الصاعدي" حديثه عن أول جهد لغوي سعودي، وهو كتاب "المعرض" الذي أصدره الأديب والوزير السابق محمد سرور الصبان، عام ١٣٤٥هـ، مروراً بتحقيق أحمد عبدالغفور عطار لمعجم الصحاح للجوهري عام ١٣٧٥هـ، والذي قدم له الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- حين كان وزيراً للمعارف، وقال عنه إنه: "أول بحث علمي في بلادنا"، وصولاً إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للغة العربية.

وقال د. "الصاعدي" إن كل هذه الجهود التاريخية التي دعمتها الدولة وقام بها أبناؤها هي الإرهاصات التي سبقت مولد مجمع الملك سلمان للغة العربية الذي يعوّل عليه كثيرًا في حفظ اللغة العربية والاهتمام بها، مشيراً إلى أن هناك تطلعات وآمالًا معقودة على المجمع، وأهمها، تعزيز مكانة المملكة وريادتها في خدمة اللغة العربية، والخروج بمعجم اللغة العربية التاريخي، ورعاية النمو اللغوي في الاشتقاق والتوليد، كما أنه يتطلع لأن يكون المجمع جهةً فاصلة وحاسمة في خلافات اللغويين حول المسائل اللغوية.

وأكد الدكتور "الصاعدي" على أن اللغة العربية تحظى تاريخياً بدعم حكام المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه لله- وحتى اليوم، وأنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قامت المملكة بإنشاء عدد كبير من الكليات ومعاهد اللغة العربية، موضحاً أن "معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها" في الجامعة الإسلامية هو الأول إنشاءً في المملكة لغير الناطقين بالعربية.

ونوّه د. "الصاعدي" بأن اللغة العربية مذكورة في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم للمملكة، مستحضرًا عبارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قال فيها: "إن اللغة العربية مثال للغة الحية التي تؤثر وتتأثر باللغات الأخرى".