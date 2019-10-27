"تعليم الأفلاج" تناقش مراحل التحوُّل الرقمي عبر بوابة المستقبل التعليمية

ناقشت التخلُّص من أعباء البيئة الورقية التقليدية

عقدت إدارة تعليم الأفلاج، الأحد، الاجتماع الأول للجنة التحوُّل الرقمي عبر بوابة المستقبل التعليمية؛ لبحث مدارس المحافظة المستهدفة.



واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، أهداف بوابة المستقبل التعليمية، التي نصَّت على التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، والتخلُّص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتغيير النمط التقليدي للتعليم، وتوسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية.



كما استعرض إيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.



من جهته عرض رئيس قسم تقنية المعلومات، فهد هذال آل دحيم، مراحل تنفيذ بوابة المستقبل، والفئة المستهدفة؛ وهي "الطالب، المعلم، ولي الأمر، وزارة التعليم، إدارة التعليم، مكتب التعليم، المشرف التربوي، رائد النشاط الطلابي، المرشد الطلابي، وكيل المدرسة، قائد المدرسة".



وألقى مشرف تقنيات التعليم حمد ناصر الذيبان، الضوء على مهمات أقسام الإدارة لتفعيل بوابة المستقبل، ودور منسِّقها وشروط تنفيذها ومدارس المحافظة المهيأة لتفعيلها في مرحلتها الأولى.