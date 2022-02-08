وزيرة الرياضة البريطانية توجد بمران أخضر السيدات الأول لكرة القدم

حضرت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا نادين دوريس تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيّدات، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
كما شهدت تدريبات الأخضر الأول للسيّدات حضور أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا، بوجود عضو مجلس إدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيّان وأمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.وزيرة الرياضة البريطانية نادين دوريس المنتخب السعودي الأول للسيدات الأخضر وزارة الرياضة نائب وزير الرياضة بدر القاضي الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل
حضرت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا نادين دوريس تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيّدات، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
كما شهدت تدريبات الأخضر الأول للسيّدات حضور أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا، بوجود عضو مجلس إدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيّان وأمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.