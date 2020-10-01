11363 مستفيدًا من خدمات "تطمن" في القنفذة

من خلال 5 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في القنفذة، خدماتها لعدد 11363 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال خمس عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.