شاهد.. حجاج إندونيسيون لحظة دخولهم مطار جدة

ردّدوا بصوت واحد: "سلام الله على الهادي رسول الله"

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيلماً لحجاج إندونيسيين لحظة قدومهم ووقوفهم مصطفّين أمام موظفي الجوازات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

واصطفّ الحجاج في موكب مهيب وهم يرددون بصوت واحد: "سلام الله على الهادي رسول الله".

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25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 05:53 PM

ردّدوا بصوت واحد: "سلام الله على الهادي رسول الله"

شاهد.. حجاج إندونيسيون لحظة دخولهم مطار جدة

عبدالله الراجحي

جدة

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيلماً لحجاج إندونيسيين لحظة قدومهم ووقوفهم مصطفّين أمام موظفي الجوازات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

واصطفّ الحجاج في موكب مهيب وهم يرددون بصوت واحد: "سلام الله على الهادي رسول الله".

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