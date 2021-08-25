فتح باب التسجيل للمدربات في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية

أعلنت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح باب التسجيل في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية للمدربات بمدينة الرياض، والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.
وحدّدت إدارة الكرة النسائية الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للدورة؛ وهي:
- ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة.
- أن تكون المتقدمة بوضع صحي ولياقي ممتاز.
- أن تكون حاصلة على شهادة C بمدة لا تقل عن سنة.
مدة البرنامج:
عدد 202 ساعة نظرية وعملية، 24 يومًا بمعدل ثماني ساعات يوميًّا، أن يكون على جزأين مدة كل جزء 12 يومًا.
تقام بمدينة الرياض في ديسمبر المقبل
أعلنت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح باب التسجيل في دورة الرخصة التدريبية B الآسيوية للمدربات بمدينة الرياض، والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.
وحدّدت إدارة الكرة النسائية الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للدورة؛ وهي:
- ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة.
- أن تكون المتقدمة بوضع صحي ولياقي ممتاز.
- أن تكون حاصلة على شهادة C بمدة لا تقل عن سنة.
مدة البرنامج:
عدد 202 ساعة نظرية وعملية، 24 يومًا بمعدل ثماني ساعات يوميًّا، أن يكون على جزأين مدة كل جزء 12 يومًا.