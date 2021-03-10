الرائد يحسم مواجهته مع الفيصلي بهدف وحيد

تغلب فريق الرائد على مضيفه الفيصلي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدين فريق الرائد بالفضل إلى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 بالمركز التاسع.

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10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 11:00 PM

الرائد يحسم مواجهته مع الفيصلي بهدف وحيد

صحيفة سبق الإلكترونية

المجمعة

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تغلب فريق الرائد على مضيفه الفيصلي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدين فريق الرائد بالفضل إلى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 بالمركز التاسع.

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