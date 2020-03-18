لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تستعرض آخر التطورات وتؤكد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 200 ألف حالة تم رصدها في 163 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 82 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 8000 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (171) حالة مؤكدة، شفيت منها (6) حالات بحمد الله، وتبقى (165) حالة معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة حرجة، منهم (87 ذكور و84 إناث)، وجميعهم بالغون (متوسط أعمار 45 عاماً) باستثناء 6 أطفال، موضحاً أن من بينهم 104 سعوديين، و67 غير سعوديين (مصر 51، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1، فلبين 3، إسبانيا 1، إندونيسيا 1، أفغانستان 1، الأردن 2، تركيا 1) حيث ارتبطت (133) حالة بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشاراً للفيروس، وكانت (38) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

وأضاف أنه تم فحص وفرز أكثر من 700 ألف مسافر عبر المنافذ، وإجمالي الحجر والعزل الصحي: (8700) حالة تراكمياً.

كما بلغ عدد الفحوص المخبرية المتقدمة نحو (12) ألف فحص، في حين بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات على مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس "كورونا" الجديد نحو 220 ألفاً.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوماً.

وحذر من تفشي الشائعات، وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة.

وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.