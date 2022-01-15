برأسية "السومة".. "الأهلي" يعود لسكة الانتصارات ويزيد من جراح "الحزم"

عاد الأهلي من جديد لسكة الانتصارات عبر بوابة الحزم؛ وذلك عقب التغلب عليه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الأهلي بهدف نظيف.



هدف الأهلي سجَّله اللاعب عمر السومة، الهداف التاريخي للنادي، في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول والمباراة.



وبتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة رقم 19، فيما تأزم موقف الحزم أكثر وأكثر بتوقفه عند النقطة رقم 11.