إسبانيا تسجل أقل حصيلة وفيات يومية منذ 18 مارس الماضي

أعلنت عن 164 وفاة وسجلت 884 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجل 164 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أقل حصيلة يومية منذ 18 مارس الماضي؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 25264 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 217466.