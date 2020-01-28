ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 106 أشخاص

4515 مصاباً .. في 30 مقاطعة

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، تُوفي منهم 106 أشخاص، وتمّت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين (وزارة الصحة) في بيان على موقعها الإلكتروني: "تلقت لجنة الصحة الوطنية في الصين، معلومات مؤكّدة من 30 مقاطعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 4515؛ من بينهم 976 شخصاً في وضع حرج، وبلغ عدد القتلى 106 أشخاص؛ (85 منهم في إقليم ووهان)، كما تمّ تسجيل 1300 حالة جديدة، منوّهة بوجود 60 شخصاً قد تعافوا تماما وبشكل كامل".

هذا وقد اتخذت السلطات الصينية عديداً من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبّب مرضاً يراوح بين نزلات البرد الشائعة وأمراض أكثر حدة".