صورة.. السائق الشجاع ينقذ امرأة من ميتة بشعة

سرعة بديهته منعت المأساة.. مجهولة على حافة الجسر

تناقلت وسائل إعلام إيرلندية صورة موثرة لسائق شاحنة تمكّن بطريقة بطولية من إنقاذ امرأة من الموت.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، تظهر في الصورة امرأة مجهولة تقف على حافة أحد الجسور الكبرى، التي تمرّ فوق الطريق الرئيس "N7" بالقرب من العاصمة دبلن، ويبدو أنها كانت تنوي الانتحار وإنهاء حياتها.



ومنعت سرعة بديهة أحد سائقي الشاحنات الكبيرة، وقوع المأساة التي كان من الممكن أن تحدث أمس الجمعة؛ حيث هرع السائق الذي تكشفت هويته، إلى إيقاف شاحنته تحت الجسر حيث كانت تقف تلك المرأة؛ ليمنعها من إلقاء نفسها، وفي حال رمت لم تكن لتصاب بالأذى بسبب ارتفاع سقف تلك المركبة الضخمة.



ولم تكن المرأة تستطيع التحرك يمينًا أو يسارًا للقفز بعيدًا عن الشاحنة العملاقة؛ لأن رجلين كانا يسدّان طريقها، لكنهما لم يتمكّنا من الاقتراب منها أكثر؛ خشية أن تبادر إلى القفز من أعلى الجسر.



ووفق ما نقلته، السبت، "سكاي نيوز" قال الرجل الذي التقط الصورة، ويدعى كيث دين، لإحدى الصحف المحلية: كانت تنوي القفز إلى الشارع حيث كانت السيارات تجري بسرعة، لكن شاحنة من طراز "آر إتش" وقفت تحت الجسر.



وأضاف ناصحًا من يفكر في الانتحار: إذا كان لديك رغبة في الموت عليك أن تتحدث إلى أشخاص وتخبرهم بما يجول في نفسك لمساعدتك.



وحظي تصرف السائق الشجاع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بمشاركة تلك الصورة، وكتب أحدهم: السائق منعها من الموت.. لو سقطت على مقصورة شاحنته (ما كانت ستموت) وكان العديد من الأشخاص سيمدون يد العون إليها.



وكتب آخر يقول: أحسنت أيها السائق، لقد أنقذت حياة أحدهم، ولك ترفع القبعات.