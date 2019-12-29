"إرادة" ينظم ندوة "الصيدلة النفسية" 21 جمادى الأولى الجاري

بمشاركة 300 مختصّ من داخل وخارج المملكة

ينظم مجمع "إرادة" للصحة النفسية، الخميس الموافق 21 جمادى الأولى الجاري؛ ندوة "الصيدلة النفسية"، تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.



وتهدف الندوة، بمشاركة 300 مختص، لبحث سبل تطوير خدمات الصيدلة النفسية في مستشفيات المملكة، من خلال استعراض ومناقشة كل ما هو جديد ومتعلق بهذا المجال.



وتتضمن أبرز محاور الندوة: تحديث العلاج من الاكتئاب ثنائي القطب القائم على الأدلّة، وتأثير سوء استخدام الأدوية خارج البروتوكولات الدوائية، وتوضيح المفاهيم الخاطئة واستراتيجيات التخفيف من تعاطي المواد "الأفيونية" في الألم المزمن، وبيان الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب وكيفية التغلب عليها، وتأثير المؤثرات العقلية على القلب، وتقديم نظرة عامة على الأخطاء الدوائية لطب الأطفال في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أنواع اضطرابات الأكل وكيفية علاجها.



ويشارك في تقديم الندوة متخصصون من داخل المملكة وخارجها، في مجالات الأدوية النفسية وأدوية علاج الإدمان، والعلاجات المتعلقة بالاضطرابات النفسية واضطرابات النمو التي تصيب الأطفال، والتفاعلات الغذائية الدوائية وكيفية التعامل معها.