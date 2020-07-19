5 قتلى و85 مصاباً في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

نقل 15 جريحاً في حالة حرجة إلى مستشفيات تركيا

قتل خمسة أشخاص وأصيب 85 آخرون، اليوم (الأحد)، في هجوم بسيارة ملغومة بمنطقة أعزاز في شمال غرب سوريا.

ووفقاً لـ"رويترز"، وقع الحادث بقرية على الحدود مع إقليم كلس بجنوب تركيا.

وبينت الوكالة أن 15 مصاباً نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.

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19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 10:08 PM

نقل 15 جريحاً في حالة حرجة إلى مستشفيات تركيا

5 قتلى و85 مصاباً في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قتل خمسة أشخاص وأصيب 85 آخرون، اليوم (الأحد)، في هجوم بسيارة ملغومة بمنطقة أعزاز في شمال غرب سوريا.

ووفقاً لـ"رويترز"، وقع الحادث بقرية على الحدود مع إقليم كلس بجنوب تركيا.

وبينت الوكالة أن 15 مصاباً نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.

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