بلدية سراة عبيدة تستعيد 560 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

شملت مسوحات وبناء أحواش وعقومًا ترابية.. وأزيلت بمشاركة الجهات المعنية

استعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أراضي حكومية، مساحتها أكثر من 560 ألف متر مربع، اعتُدي عليها خلال الأسبوع الجاري في مركز العرقين التابع للمحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في: مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية.. وأُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

سراة عبيدة أمانة عسير بلدية سراة عبيدة الأراضي الحكومية لجنة التعديات

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 10:43 PM

شملت مسوحات وبناء أحواش وعقومًا ترابية.. وأزيلت بمشاركة الجهات المعنية

بلدية سراة عبيدة تستعيد 560 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

ظهران الجنوب

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استعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أراضي حكومية، مساحتها أكثر من 560 ألف متر مربع، اعتُدي عليها خلال الأسبوع الجاري في مركز العرقين التابع للمحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في: مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية.. وأُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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