"فلكية جدة": الزهرة سيُرصد بالسعودية قرب سديم البحيرة.. السبت

على بُعد أقل من 3 درجات.. في فرصة جذابة لمصوري النجوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس، يوم السبت 06 نوفمبر 2021، وبداية الليل كوكب الزهرة على بُعد أقل من ثلاث درجات جنوب سديم البحيرة؛ مما يوفر لمصوري النجوم توثيق واحدة من أجمل السدم في مجرة درب التبانة.

وقال "أبوزاهرة": كوكب الزهرة الساطع يبلغ لمعانه (- 4.7)، ومن السهل رؤيته من أي مكان يزين الأفق الجنوب الغربي أثناء وبعد الشفق وسيستمر في التألق وأكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

وأضاف: إذا كان الراصد في موقع مظلم تماماً فسيرى أيضًا توهجًا خفيفًا في الجزء العلوي الأيمن من كوكب الزهرة "في ليلة شديدة الوضوح ومظلمة، يمكن العثور على هذا التوهج بالعين المجردة" إذا تم استخدام المنظار على حامل ثابت في موقع مظلم فيمكنه جلب سديم البحيرة من على مسافة خمسة آلاف سنة ضوئية ورؤية العديد من النجوم الخافتة المتلألئة.

وأردف: سديم البحيرة أو (ميسييه 8) عبارة عن سحابة غازية كبيرة داخل مجرتنا درب التبانة، يمتد السديم على مساحة من السماء تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجم البدر، وباعتباره مجرد بقعة باهتة جدًا للعين المجردة يتخذ السديم شكلًا مستطيلًا في المنظار ويلاحظ نواة أكثر إشراقًا تسمى "الساعة الرملية" مرئية على جانب واحد، مفصولة بصدع مظلم من مجموعة نجمية مفتوحة على الجانب الآخر.

وتابع: المنظر سيكون على عكس الصور لهذا السديم الملتقطة بواسطة التعريض الطويل، حيث يبدو السديم للعين المجردة ضبابي خافت مائل إلى الرمادي مع القليل من الملامح اللونية إن وجدت.

وقال "أبوزاهرة": سديم البحيرة نجومه الباهتة لا تزال يافعة بعمر 2 مليون سنة ما يعني أنها تبلغ 0.05٪ فقط من عمر الشمس ولا يزال الكثير من النجوم يولد هناك وإن كان بمعدل بطيء جدًا.

وأضاف: بشكل عام يجب أن يكون كوكب الزهرة في الموقع المناسب في مداره بالنسبة للأرض حتى يرصد منخفضًا فوق الأفق الجنوبي الغربي بالقرب من سديم البحيرة وهذا نادرًا ما يحدث.

وأردف: نظرًا لأن الفترة المدارية للزهرة هي 224.7 يومًا والأرض هي 365.25 يومًا؛ فإن 13 مدارًا لكوكب الزهرة تتطابق تمامًا مع ثمانية مدارات للأرض، وعليه يعادل مدار كوكب الزهرة الثلاثة عشر 2،921 يومًا، في حين أن مدار كوكب الأرض أطول بمقدار يوم أي 2،922 يومًا، لذلك في كل ثماني سنوات، يكون كوكب الزهرة في نفس المكان تقريبًا في السماء وفي نفس التاريخ تقريبًا.

وتابع: لذلك في أوائل نوفمبر 2013، كان كوكب الزهرة في نفس الموقع أمام النجوم كما هو الحال في أوائل نوفمبر 2021، ففي السادس من ذلك العام، كان هلال القمر الصغير بالقرب كل من كوكب الزهرة و سديم البحيرة على قبة السماء.

واختتم "أبوزاهرة" بالقول: بعد ثماني سنوات من الآن في العام 2029 سينضم للزهرة وسديم البحيرة كوكب المريخ اللامع مما سيعطي المنظر ميزة إضافية.