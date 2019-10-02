وزير الإعلام اليمني: تصريحات "باقري" اعتراف رسمي بدعم ميليشيا الحوثي

أكد أنه لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية فنظام طهران يتحكم بالقرار

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري لقناة صينية هو إقرار صريح واعتراف رسمي بالدعم العسكري الذي تقدمه طهران للميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأضاف "الإرياني" اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، بأن الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية؛ فالنظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري، ويدير الميليشيا لتنفيذ أجندته، ويزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بتحمُّل المسؤولية في الضغط على النظام الإيراني لرفع يده عن اليمن، ووقف أشكال الدعم كافة التي يقدمها للميليشيا الحوثية، واستخدامها كأداة لاستهداف المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أجندته التخريبية، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.