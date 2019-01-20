انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. وغارات مكثفة يشنها التحالف

إجراءات وقائية لحماية المدنيين والقصف يتوافق مع القانون الدولي

هزت قبل قليل انفجارات عنيفة وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف عن عمليات نوعية تنفذها ضد الميليشيات الحوثية.

وبينت مصادر عسكرية أن عشرات الغارات نفذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة خلال الساعات الماضية مستهدفة عدداً من المعسكرات الحوثية.

وكان قد أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، (السبت)، عن إطلاق عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشدداً على أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.