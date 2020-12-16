تدريب 15309 كوادر على الاختبارات الإلكترونية في "تعليم عسير"

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال تنفيذ عدد من البرامج والورش التي تسهم في نجاح أعمال الاختبارات على اعتبارها استثنائية لذلك الفصل، فضلاً عن اعتماد خطة إجرائية لدعم المجتمع التعليمي.

وأوضح سعد الجوني، المدير العام للتعليم في المنطقة، أن إدارتَي الاختبارات والقبول للبنين والبنات، بالشراكة مع إدارتَي الإشراف التربوي للبنين والبنات، نفذت ورشة عمل عن الاختبارات الإلكترونية، استفاد منها 32 من رؤساء ورئيسات الأقسام الإشرافية.

وتم تنفيذ ورشة أخرى بعنوان "آلية رصد درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول"، استهدفت 700 كادر من منسوبي ومنسوبات الإشراف التربوي، وجميع مشرفي ومشرفات المكاتب، و2800 قائد وقائدة مدرسة، إلى جانب تنفيذ اللقاء التنشيطي الأول لقسم القياس المعرفي لمنسوبي ومنسوبات إدارة الاختبارات، استفاد منه 32 مستفيدًا.

وشاركت إدارة الاختبارات والقبول بورقة عمل بعنوان "إضاءات حول الاختبارات الإلكترونية" في ملتقى التعليم الأهلي الذي استهدف مدارس التعليم الأهلي، وتنفيذ "ورشة معادلة الشهادات للقادمين من الخارج"، استفاد منها قرابة 32 كادرًا.

وأضاف "الجوني" بأن إدارتَي التدريب للبنين والبنات نفَّذتا 16 برنامجًا تدريبيًّا في مسار الاختبارات الإلكترونية واستخدام التقنية في التعليم، وتدريب 1195 متدربًا على منصة مدرستي، وبرنامج تطبيقات مايكروسوفت 365، استهدف 4030 متدربة، ونُفذ خلال 42 يومًا، إضافة إلى تنفيذ برنامج مهارات التعامل مع أدوات القياس والتقويم الإلكترونية، واستهدف 4324 متدربة، وبرنامج إعداد الاختبارات الإلكترونية، استفاد منه 1586 متدربة، وبرنامج أساليب التقويم الإلكتروني للمتعلم في نظام المقررات، استهدف 120 متدربة، وبرنامج الكفايات اللغوية "المنهجية والتقويم وآلية تنفيذ المشاريع"، استهدف 161 متدربة، وبرنامج شرح برامج مايكروسوفت "الاختبارات الإلكترونية"OneNote ، استهدف 184 متدربة، وبرنامج تجويد الاختبارات الذي استهدف 145 متدربة.

وأضاف "الجوني" بأنه جرى إعداد خطة لدعم المدارس والطلاب والطالبات فيما يتعلق بالتعليم المستمر، فضلاً عن تخصيص هواتف إرشادية للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، وتهيئة مقار في المدارس للدعم الفني، ومَن تستدعي الحاجة اختباره حضوريًّا في حالات محدودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.