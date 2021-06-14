خبير الطقس "الحصيني": توقع تحرك الغبار "الزهري" نواحي الرياض والشرقية ونجران خلال الساعات القادمة

من خفيف لمتوسط يتمركز على الكويت والصمان

‬توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تحرك الغبار "الزهري" نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة.

وقال "الحصيني": الغبار "الزهري" من خفيف لمتوسط يتمركز على الكويت والمنطقة الشرقية والصمان وخط الرياض الشرقية عصر اليوم الاثنين 4/ 11/ 1442هـ.

وأتابع: "متوقع أن يتحرك الغبار نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة، إلا أن يصرفها الله".

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن بقايا غبار أمس يطبق على أجزاء من نجران واليمن وعسير والباحة".