3 ملايين زائر خلال شهر واحد فقط من موسم الرياض 2021

بريق يضيء مساحات ومناطق جديدة غمرتهم بفعالياتها وتجاربها الحديثة

حين صدح السامري في أرجاء العاصمة ليعلن دخول موسم الرياض 2021، كانت الأجواء -ولا تزال- جاذبة للناس، محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ ليصل مجموع الزوار خلال شهر واحد فقط إلى ثلاثة ملايين شخص في مناطق الموسم الموزعة على أرجاء العاصمة الرياض، حيث الخيال والتخيُّل أكثر.



بريق يضيء مساحات ومناطق جديدة، غمرت الزوار بفعالياتها وتجاربها الحديثة؛ إذ جمعت -ولا تزال- بخياراتها المتنوعة مزيجًا من الدهشة مع عناصر ترفيهية مختلفة في مواقع تتوالى في حضورها ضمن الموسم عبر أكثر من 14 موقعًا؛ لتعزز حضور العاصمة كوجهة عالمية للترفيه.



ففي الـ20 من شهر أكتوبر الماضي كانت بداية الكرنفال.. ملايين الزوار في أيام معدودة. هذا النسق كان مختلفًا؛ حضور شعبي كبير ورسمي مختلف؛ ليشهد الكل مسيرة الانطلاقة نحو الأرض الخضراء، في حدث ترفيهي هو الأول في المنطقة منذ أزمة وتحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).



في شهره الأول حقق الموسم منجزات في الترفيه، والحديث هنا عن فرص عمل مهولة، وعوائد اقتصادية نوعية، واستقطابات كبيرة للاستثمار الأجنبي، تمثلت في شهادات جينيس القياسية، وحضور مليوني مختلف في المواقع.



وقد توالت في أول أشهر للموسم فعاليات متنوعة، تشكل جزءًا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، وبطولة واحدة لـ "WWE"، ومباراتَيْن عالميتَيْن، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى، تناسب بتنوعها أذواق الحضور وجميع الفئات العمرية.



وأُقيمت على مسارح موسم الرياض في بداياته فعاليات استثنائية، تضمنت مسرحيات متنوعة لفنانين من مصر والكويت، كانوا -ولا يزالون- نجوم الشباك الأوحد، مرورًا بالأوركسترا المصرية، ووصلات مسارح العندليب وأم كلثوم، فضلاً عن الحفلات الغنائية المتنوعة لعدد من الفنانين العرب، سواء في المسارح أو المطاعم التي امتزجت فيها مع الموسيقى.



"بوليفارد رياض سيتي"

الجوهرة المثلى في الموسم، منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، أبرز معالم موسم الرياض لهذا العام؛ إذ مثَّلت صيغة الحياة في العاصمة الرياض، وأحد أهم المواقع الترفيهية الجديدة؛ باعتبارها مدينة مصغرة، ومليئة بالخيارات الترفيهية، التي تهدي المتعة لشرائح المجتمع كافة عبر 9 مناطق غنية بالتجارب الترفيهية المتنوعة، بمساحة تصل إلى 900 ألف م2، فيها أكثر من 10 آلاف موقف للسيارات.



وتتميز المنطقة بتنوعها الترفيهي في منطقة "سكوير"، التي تشكل أحد أبرز عوامل الجذب؛ بمحاكاتها ميدان سكوير تايم في نيويورك، إضافة إلى ما يسمى شعبيًّا "الزحليقة"، التي سجلت هذا العام رقمَين قياسيَّين في الموسوعة العالمية "غينيس" كأطول زحليقة في العالم، وأكثر لعبة من نوعها في عدد المسارات بمنطقة "أفالانش".



وتزيد من أهمية "بوليفارد رياض سيتي" ومكانتها لدى زوار موسم الرياض 2021 احتضانها منطقة الموسيقى، التي تستحضر رموز الأغنية عبر مسرح العندليب، ومسرح أم كلثوم، إضافة إلى الجداريات التي أضافت المتعة البصرية في مسارات وأنحاء المنطقة.



مجوهرات العاصمة الرياض

واحتضن موسم الرياض خلال الشهر الماضي عددًا من الفعاليات العالمية البارزة، حيث احتوى على أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط، هو معرض "المجوهرات النادرة"، الذي استقطب المهتمين بالمجوهرات من العائلات الملكية وكبار الشخصيات، والمستثمرين من التجار المحليين، والباحثين عن القطع النادرة من عشاق المجوهرات الفريدة والساعات النادرة.



ميسي في الرياض

وتضمنت فعاليات الموسم في مراحله الأولى واحدة من كبرى قصص الكفاح، التي جسدها "سيرك دو سوليه ميسي"، الذي حكى قصة النجم الكروي الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، ومواجهته التحديات حتى أصبح واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم. وكان هذا العرض فريدًا من نوعه؛ لمزجه بين السيرك وكرة القدم، واستكشافه التفاني والذكاء اللذين يربطان الرياضة والسيرك، عبر الاحتفال بالموهبة والمهارات الاستثنائية للاعب.



تجارب الحياة والقتال

في منطقة "كومبات فيلد" كان لمحبي عروض الحركة والقتال والألعاب الحربية حضورهم في الموسم، من خلال عيش تجربة مثيرة غير مسبوقة، تُقام في المملكة لأول مرة. وقد احتضنت منذ أول أيام افتتاحها عددًا من الألعاب التي يخوض فيها اللاعبون تجربة القتال في خمسة عصور مختلفة، إضافة إلى: ميدان رماية الأطباق، وقتال الروبوتات، ومتحف السلاح التاريخي، وعدد من الألعاب المتخصصة في القتال والإثارة.



مهرجانات نوعية عالمية

احتضنت "واجهة الرياض" خلال الأسابيع الماضية من موسم الرياض مجموعة من أكبر المعارض والمؤتمرات الملهمة على مستوى الشرق الأوسط؛ إذ استضافت معرض المجوهرات الفريدة، الذي يعد الأكبر من نوعه محليًّا، إضافة إلى مهرجان رش للألعاب الإلكترونية، كما تستضيف حاليًا مهرجان الرياض للألعاب، وتُنظَّم فيها طوال خمسة أشهر تسعة معارض عالمية متنوعة القطاعات والاهتمامات الترفيهية، جاذبة للمهتمين والهواة والمختصين ورواد الأعمال والمستثمرين، في مجالات: الفنون، والثقافة، والألعاب الإلكترونية، والتسوق، والتكنولوجيا.



مذاقات الطعام العالمية

جولة بنكهات عالمية في منطقة "المربع"، التي وفرت أمام زوار الموسم عددًا من المطاعم والمقاهي العالمية، تحقيقًا لرغبات محبي الأطعمة الذواقين؛ إذ وفرت مذاقات عالمية من: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان، والأرجنتين، وفرنسا.. كل ذلك وسط تجارب ثقافية غنية، وعروض ومشاهد موسيقية وفنية، منحت المكان بُعدًا طربيًّا أصيلاً في أجواء مفعمة بالترفيه.



مغامرات الحياة البرية

نحو أفق جدي غربي العاصمة، كانت منطقة "رياض سفاري" في موسم الرياض 2021، التي شكلت وجهة للمهتمين بمغامرات الحياة البرية والتجارب المشوقة، وتخصصت بالفعاليات الترفيهية لعالم الحيوانات والطيور النادرة، والأنشطة التفاعلية للألعاب المائية والحيوانات الأليفة، وأتاحت لزوارها تجربة سفاري متميزة، من خلال رحلات وجولات ميدانية برفقة مرشدين مختصين؛ لرؤية أنواع عدة من الحيوانات، وتعريف الزوار بميزاتها وطبيعة حياتها، إضافة إلى مشاهدة أكثر حيوانات العالم ندرة، ومراقبة سلوكياتها عن قرب.



"الرياض ونتروندرلاند"

جوهرة مختلفة أخرى؛ إذ برزت "الرياض ونتروندرلاند" منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب؛ إذ تضم 6 مناطق تحتوي على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، بأنشطة وعروض ترفيهية، تلبي رغبات شرائح المجتمع كافة، إضافة إلى فعاليات عدة، تُقام في الهواء الطلق، وسط أجواء شتوية تجمع بين الثقافة والترفيه، في بيئة تجذب الزوار من أنحاء العالم كافة .



وتميزت المنطقة باحتوائها على إبداعات الفنانين السعوديين من رسامين وتشكيليين، وأتاحت الفرصة لنشر إبداعاتهم ومهاراتهم في متحف حي كبير أمام أنظار الزوار، كما خصصت في الوقت نفسه أماكن لحفلات العائلات والأطفال، ووفرت أكاديمية لتعليم الصغار من خلال المهارات والترفيه.



"قرية زمان" والحاضر

أعادت "قرية زمان" لزوار موسم الرياض أنماط العيش القديمة في مختلف أنحاء المملكة، وحظيت بكثافة الزوار من خلال فعالياتها المتنوعة بالفنون والموسيقى والعناصر التقليدية، ووفرت للزوار أجواء مميزة لإحياء الماضي، وخلق أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة.



وأعادت القرية أنماط العيش التاريخية، وأتاحت للزوار خوض تجارب اجتماعية، من خلال عروض سينمائية بالأبيض والأسود، وفنانين أحيوا حفلات متنوعة، أعادت الذكريات.



ليالي الطرب والموسيقى

منذ بداية موسم الرياض 2021 كان تفاعل جمهور الطرب والغناء لافتًا؛ إذ نظم الموسم عددًا من الحفلات الغنائية، التي استُقطب بها أبرز نجوم الغناء العربي، مثل الفنانة إليسا، والشاب خالد، ومحمد رمضان، الذين صدحت أصواتهم على "محمد عبده أرينا"، فيما شهد مسرح "أبو بكر سالم" ليالي طربية، أحياها: كاظم السهر، وجورج وسوف، ووائل جسار.



كما كان لمطاعم موسم الرياض نصيب من تنظيم حفلات غنائية وموسيقية، تفاعل معها الجمهور، أحياها فنانون كُثر، تقدمهم: طلال سلامة، ووجوه شابة، مثل: سلطان الخليفة، وتركي العبد الله، ونايف النايف، ومتعب الشعلان.



أسلوب "ذا جروفز" الجاذب

منطقة "ذا جروفز" منحت زوارها أجواء مميزة وفريدة من نوعها، من خلال تجارب استثنائية في المجالات الترفيهية والفنية، إضافة إلى عدد من عناصر الاسترخاء، ووسائل للتمتع بالرفاهية، تتمثل في مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، وفعاليات ترفيهية وورش فنية متنوعة، تتيح للزوار تجربة ثرية وفريدة.



شجرة "السلام" والخيال

تحضر منطقة "شجرة السلام"؛ لتجذب زوارها بعدد من البحيرات المائية والمسطحات الخضراء، وشجرة بارتفاع 12م، ينبعث منها الضوء والعروض التي تتزامن مع موسيقى تصويرية، تنبض بالدهشة، وتتيح للزوار الاستمتاع بتفاصيل المطاعم العالمية الفاخرة، والحفلات الغنائية والعروض البصرية، إضافة إلى حديقة للورود بألوان زاهية وأنشطة ترفيهية متنوعة.



معرض الرياض للسيارات

شهد معرض الرياض للسيارات فعاليات متنوعة وعروضًا مثيرة منذ لحظة افتتاح المعرض أبوابه ضمن فعاليات موسم الرياض 2021؛ إذ عاش الزوار وعشاق السيارات متعة مشاهدة أكثر من 600 سيارة من أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم، التي تتنوع بين الكلاسيكية والحديثة.



وفي الوقت الذي بلغت فيه مبيعات المعرض 15 مليون ريال مع مرور يومه الثاني يقدم المعرض فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كتدشين 3 سيارات، تطلق للعالم لأول مرة من المعرض، مع الكشف عن أحدث السيارات، وإعلان رسمي عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إضافة إلى إقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية، وتنظيم مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي، الذي يقام يومَي 26-27 نوفمبر الجاري، إلى جانب حضور سائقين لفريق فيراري فورمولا1 لإقامة عروض يومية حية للزوار.