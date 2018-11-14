"مدني الطائف" يُنبه من استمرار الحالة الجوية ويُحذر من مواقع السيول وبطون الأودية

"الشريف" طالبَ مدارس البنين والبنات القيام بواجبهم تجاه سلامة أبنائنا الطلاب

أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، حيث تشير تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار الحالة الجوية حتى يوم غدٍ الخميس.

أوضح ذلك لـ"سبق"، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر سلطان الشريف، مُحذراً المتنزهين من الذهاب إلى مواقع جريان السيول وبطون الأودية، ومواقع تجمع المياه.

وطالب "المدني" مسؤولي الأمن والسلامة في مدارس البنين والبنات القيام بواجبهم تجاه سلامة أبنائنا الطلاب، ونشر ثقافة السلامة عن الأخطار التي تُصاحب هطول الأمطار، آملاً أن تنقضي الإجازة الأسبوعية، بعيداً عن تتبع مواقع هطول الأمطار، متمنياً السلامة للجميع.