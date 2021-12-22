الشباب يفتح ملف مواجهة التعاون "دوريًّا"

فتح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب ملف مواجهته أمام التعاون الاثنين المقبل في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ودشن لاعبو الشباب اليوم الأربعاء تدريباتهم الاعتيادية بعد أن تمتعوا براحة أمس الثلاثاء، منحها لهم مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا بعد تأهُّل الفريق إلى رُبع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب ضمك. واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة، طبَّق خلالها اللاعبون بعض الجُمل التكتيكية.

1

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443 08:28 PM

الشباب يفتح ملف مواجهة التعاون "دوريًّا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 331

فتح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب ملف مواجهته أمام التعاون الاثنين المقبل في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ودشن لاعبو الشباب اليوم الأربعاء تدريباتهم الاعتيادية بعد أن تمتعوا براحة أمس الثلاثاء، منحها لهم مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا بعد تأهُّل الفريق إلى رُبع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب ضمك. واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة، طبَّق خلالها اللاعبون بعض الجُمل التكتيكية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021