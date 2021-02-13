"هاشم" يُرزق بمولودة

رُزق هاشم طميحي آل سريع، من منسوبي بلدية محافظة صبيا، بمولودة، سمَّاها "فاطمة".

وتلقى "آل سريع" من زملائه وأصدقائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة.

"سبق" تبارك لهاشم طميحي مولودته "فاطمة"، سائلة الله أن يجعلها من حَفَظة كتابه الكريم، وبارَّةً بوالدَيْها.

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13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442 08:22 PM

"هاشم" يُرزق بمولودة

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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رُزق هاشم طميحي آل سريع، من منسوبي بلدية محافظة صبيا، بمولودة، سمَّاها "فاطمة".

وتلقى "آل سريع" من زملائه وأصدقائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة.

"سبق" تبارك لهاشم طميحي مولودته "فاطمة"، سائلة الله أن يجعلها من حَفَظة كتابه الكريم، وبارَّةً بوالدَيْها.

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