"شركات الطيران" بالمملكة يبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

المجلس عقد اجتماعه السنوي برئاسة "الخطوط" واستعرض الاستعداد لموسم العمرة

أكد مجلس ممثلي شركات الطيران العاملة بالمملكة برئاسة الخطوط السعودية -الناقل الوطني للمملكة- حرصه على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المعتمرين من مختلف دول العالم وذلك من خلال الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة والتنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة بالمطارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمدينة جدة بحضور مساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "رئيس المجلس" عصام بن عبدالحليم الميمني وأعضاء المجلس وممثلين من الهيئة العامة للطيران المدني ومطارَي الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين والجهات الحكومية العاملة في المطارين، لاستعراض الأداء التشغيلي خلال الفترة الماضية من موسم العمرة، ومناقشة الاستعدادات لذروة الموسم خلال شهر رمضان المقبل، إلى جانب استعراض خطة موسم الحج المقبل والمستجدات الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وسهولة وانسيابية النقل الجوي للمعتمرين والحجاج سواء في رحلات الوصول أو المغادرة، كما نوقش في الاجتماع العمل على تأمين الإمكانات اللازمة التي تضمن سلاسة العمليات التشغيلية الخاصة برحلات الحج والعمرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس ممثلي شركات الطيران والذي تشكل وبدأت اجتماعاته منذ عام 1970م، يضم جميع شركات الطيران العاملة في المملكة ويعقد اجتماعه السنوي برئاسة الخطوط السعودية لمناقشة الموضوعات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ولعموم المسافرين، وإحاطة الأعضاء بكل المستجدات والاستماع إلى اقتراحاتهم ومبادراتهم بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات إلى جانب تناول الموضوعات التشغيلية المشتركة التي تخص شركات الطيران العاملة بالمملكة.