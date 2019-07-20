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أكدت أن المقطورة بدائية وغير مصممة أو مجهزة وفق الاشتراطات

أمانة حائل ردًا على مواطنة: أطعمتك مجهولة التحضير ومكشوفة

أفادت أمانة حائل، في بيانٍ لها، بأن الوجبات التي تبيعها مواطنة مقابل دوار مشار على مسار طريق جبه الرئيس، تتسم بأنها مجهولة مصدر التحضير، كما أنها معروضة بمكان مكشوف تحت أشعة الشمس والغبار، مع عدم وجود شهادات صحية للعاملات بالموقع.

وقالت الأمانة على لسان المتحدث باسمها سعد الثويني: تم إشعار المواطنة عدة مرات، بأن المقطورة بدائية وغير مصممة أو مجهزة بحسب الاشتراطات المعدة والمعتمدة لعربات "الفود ترك".

وأضافت: تم الإزالة من نفس الموقع وتغريم المواطنة، لكنها عادت للعمل مرة أخرى بنفس المخالفة، وفي نفس الموقع، الذي يقع بجوار طرق رئيسة، وعند مداخل المدينة وغير محدد ضمن المسارات المعتمدة لممارسة مثل هذه الأنشطة.

وأشار "الثويني" إلى أنه من حق مُلاَك عربات "الفود ترك" الحصول على التراخيص عبر موقع "بلدي" لممارسة النشاط بكل يسرٍ وسهولة حسب متطلبات الترخيص ويتم تخصيص موقع لممارسة نشاطه.

وأكد أن أمانة حائل ترحب بكل من يمارس نشاطه التجاري بشكل نظامي، مشيرًا إلى وجود العديد من عربات "الفود ترك" التي تمارس نشاطها بكل أريحية، وشدد على أن المنع لا يطال إلا المخالفين فقط؛ حفاظاً على الصحة العامة.