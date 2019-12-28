"الأرصاد": غيوم على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية من البلاد

ضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة، في حين يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.