شرطة مكة  تكرم "ريم عسيري" في جدة

لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص

كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد العتيبي، الاثنين، في جدة، المواطنة ريم بنت محمد بن حسن آل شويطة عسيري؛ لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص.

جاء ذلك، بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

شرطة مكة

6

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 07:05 PM

لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص

شرطة مكة  تكرم "ريم عسيري" في جدة

عبدالله الراجحي

جدة

2 8,322

كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد العتيبي، الاثنين، في جدة، المواطنة ريم بنت محمد بن حسن آل شويطة عسيري؛ لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص.

جاء ذلك، بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة مكة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019