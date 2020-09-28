سلطنة عمان.. إعادة فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر

اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي "كورونا"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، أنها ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن فتح المساجد سيكون مصحوباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

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28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 05:39 PM

اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي "كورونا"

سلطنة عمان.. إعادة فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، أنها ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن فتح المساجد سيكون مصحوباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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فيروس كورونا الجديد

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