"الراجحي": نعتمد على المواطنين قبل الاستقدام من الخارج

قال: لا يمكن أن تقوم أي صناعة دون موارد بشرية متميزة

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: إن المملكة تعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج، مبينًا أنه لا يمكن أن تقوم أي صناعة دون موارد بشرية متميزة.

وأضاف "الراجحي" في كلمة له خلال إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، أن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50% يعتبر طموحًا كبيرًا جدًّا، مؤكدًا أنه من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية يمكن تهيئة وتأهيل الموظفين للقطاع.

وذكر أن إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية عمل وحدة استشراف للعرض والطلب، حيث إن هناك تحديًا لمعرفة ما يطلبه سوق العمل، وما يجب أن يكون العرض من قبل مؤسسات التعليم، كما أن البرنامج يعمل على الإرشاد المهني للتخصصات المطلوبة وقواعد العمل ومتطلبات السوق، بالإضافة إلى تطوير المهارات على رأس العمل.