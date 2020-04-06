"الشورى".. مطالبة بإطار حوكمة يضبط أنشطة وإعلانات مشاهير التواصل

المجلس وافق على التعديلات المقترحة على مواد بنظام الرعاية الصحية النفسية

وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية.‎

ويناقش المجلس، خلال جلسته العادية "31" للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بعد" المنعقدة، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

من ناحية ثانية، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.

ويطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.

كما يطالب المجلس، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم يثبت لديه هوية أو إقامة.

وقال عضو "الشورى" إبراهيم المفلح: تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية، وأرى ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها .

وتساءل عضو "الشورى" عبدالله السعدون عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وعائداتها السنوية المتحققة .

إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.

وطالب د.عبدالإله ساعاتي بإعادة هيكلة وزارة الإعلام بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة، لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعياً الوزارة بالعمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية .

وقالت عضو "الشورى" د.إقبال درندري: نأمل من وزارة الاعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد .