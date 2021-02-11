"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال

شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإفصاح بوضوح عن المادة الإعلانية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، عن معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال.

وشدد "الحسين"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها،

مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .