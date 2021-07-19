وول ستريت جورنال : غير المحصنين سبب ارتفاع معدلات دخول المستشفى بـ"كورونا"

مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن السبب وراء ارتفاع معدلات المصابين بفيروس كورونا المُستجد الذين يلتمسون رعاية طبية في المستشفيات بالولايات المتحدة هو الأمريكيون غير المحصنين ضد كوفيد-19.



وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، نقلاً عن إحصائيات المستشفيات الأمريكية، أن الغالبية العظمى من المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات في أجزاء من الولايات المتحدة غير مُحصنين.



وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت الصحيفة عن بعض مسؤولي المستشفيات والصحة العامة في الولايات المتحدة، قولهم إنه مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد، تستعد المستشفيات للوصول إلى قمم وبائية جديدة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.



وأفادت شبكة ادفينت هيلث الأمريكية والتي تُدير 41 مستشفى في سبع ولايات في الغرب الأوسط والجنوب بأن حوالي 97٪ من حوالي أصل 12 ألفاً و700 مريض ممن التمسوا عناية طبية جراء إصابتهم بكوفيد-19 هذا العام كانوا غير محصنين أو تم تطعيمهم جزئياً.



ونسبت وول ستريت جورنال إلى جيفري كولمان، كبير مسؤولي الجودة والسلامة في ادفينت هيلث، القول إن العديد من مرضى كورونا الذين تم تطعيمهم بالكامل ويحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب السرطان أو حالات أخرى.



وتظهر إحصائيات أحد أكبر أنظمة المستشفيات في البلاد أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمثلون أقل من 1٪ من مرضى كوفيد.