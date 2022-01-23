شاهد.. إقبال الأطفال من 5 - 11 عاماً على تلقي لقاحات "كورونا"

"الصحة": حجز المواعيد متاح الآن عبر تطبيقَي "صحتي" و"توكّلنا"

شهدت مراكز تلقي اللقاحات إقبالاً من الفئة العمرية 5 إلى 11 عاماً لتلقي لقاحات كورونا.

ونشرت وزارة الصحة على حسابها بتويتر فيديو تحفيزياً بعد فتح مواعيد تلقي اللقاحات للأطفال بين الخامسة والحادية عشرة عاماً، لافتة إلى أن حجز المواعيد متاحٌ الآن عبر تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".