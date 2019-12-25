"مطوفو الدول العربية" تدرب 400 مساهم وموظف على الأمن السيبراني

ركزت على التوعوية بمخاطر التهديدات والهجمات المعلوماتية بالإنترنت

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية دورة عن أمن المعلومات تحت عنوان "أهمية الأمن السيبراني في الحج والعمرة"، حضرها 400 شخص من الموظفين والمساهمين والمساهمات وذلك على مدى يومين في مقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب.

وتفصيلاً، تطرقت الدورة التي قدمها نائب رئيس إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة تركي نتو، إلى تعريف مصطلح الأمن السيبراني، وركزت على التوعوية بمخاطر التهديدات والهجمات المعلوماتية بالإنترنت.

واشتملت الدورة على استعراض انتهاكات الخصوصية ودوافع الأشخاص الذين يهاجمون الأنظمة، وكيفية حماية الخصوصية، وعرفت بالمخاطر الأمنية على الشبكة اللاسلكية.

وشرحت الدورة الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبات حسب قوانين المملكة، ومستقبل الأمن السيبراني في الحج والعمرة، كما اشتملت تقنيات التشفير والأمن السيبراني في الحج والعمرة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن الدورة هي جزء من دورات عدة ستقدم للموظفين والمساهمين من الجنسين لتثقيفهم بكل المستجدات وتسليحهم بالمعرفة، مشدداً على أن الجوانب التقنية وأمن المعلومات في أولويات المؤسسة، خصوصاً في ظل التحول التقني الكامل لأعمال الحج والعمرة مع اعتماد المسار الإلكتروني.

وأشار نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري إلى أن المؤسسة في إطار التحول لشركة مساهمة مغلقة تعمل على رفع كفاءة كامل المنظومة وجميع إداراتها التابعة ولتشمل الموظفين والمساهمين العاملين، وتعريفهم على كل المستجدات، مع التركيز على الجوانب التقنية التي أصبحت ركيزة أساسية في كل أعمال الحج والعمرة والتي تتسق مع برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، والهدف الأسمى من ذلك رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.