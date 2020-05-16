حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف

من أصل 23666 موزعين على مستوى مناطق ومحافظات

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة.

وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة.