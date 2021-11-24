"التجارة" تستدعي 241 مركبة "جراند شيروكي" حديثة

خلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية قد يؤدي لتعطلها

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 241 مركبة جيب "Grand Cherokee" 2021.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية (ORC) قد يؤدي إلى تعطّل عمل الوسائد الهوائية لجهة السائق والركّاب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.