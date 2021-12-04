خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 190 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات، و190 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و228 حالة تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.