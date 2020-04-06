"الإريارني" يحذِّر من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم المليشيا الحوثية

دان قصف قسم النساء في إصلاحية تعز الذي أدى إلى مقتل وإصابة 34 امرأة

حذَّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الاثنين من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران بشكل يومي تجاه الشعب اليمني، التي كان آخرها الجريمتين الإرهابيتين بمدينة تعـز بقتل طفل وإصابة شقيقه عن طريق القنص، وقصف قسم النساء في إصلاحية السجن المركزي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة 34 امرأة.

وفي التفاصيل، أكد وزير الإعلام في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الصمت الدولي تجاه الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي هو بمنزلة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني، مطالبًا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بموقف واضح وصريح تجاه هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بموقف واضح تجاه الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية، المتمثلة في العقاب الجماعي من خلال الحصار الجائر الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المدنيين في مدينة تعز اليمنية منذ خمس سنوات، وزادت من حصارها مؤخرًا تحت ذرائع مواجهة وباء كورونا.