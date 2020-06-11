وفاة "فيصل بن شايع" ودفنه في أبها

توفي فيصل بن عبد الله بن شايع، اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقام المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مدينة أبها.

وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، وأسرته وأبنائه، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي في التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الزميل أحمد الشايع.