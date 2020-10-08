أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت فوق 42 دولارًا للبرميل

صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.10%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 11 سنتًا أمريكيًّا؛ بما نسبته 0.26%، ليصل إلى 42.10 دولارات أمريكية للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.10%؛ ليصل إلى 39.99 دولارًا للبرميل.