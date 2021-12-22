"التحالف": مقتل 310 حوثيين في مأرب والجوف والساحل الغربي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 33 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف عن تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ودفاعات جوية، وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرًا
وقال التحالف: نفذنا 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وأضاف: استهدفت العمليات 3 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة وأوقعت أكثر من 30 قتيلاً.
تدمير 28 آلية عسكرية للحوثيين ومخازن ذخيرة ودفاعات جوية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 33 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف عن تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ودفاعات جوية، وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرًا
وقال التحالف: نفذنا 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وأضاف: استهدفت العمليات 3 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة وأوقعت أكثر من 30 قتيلاً.