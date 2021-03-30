"الدفاع المدني" يخمد حريقَيْن منفصلَيْن بـ"فيفاء".. ولا إصابات

وقعا في منطقتَيْ خلاء بالمحافظة

باشرت فِرق الدفاع المدني حريقَيْن في موقعَيْن منفصلَيْن بمحافظة فيفاء، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وكانت النيران قد اندلعت في منطقتَيْ خلاء بفيفاء، فيما تمكّنت فِرق الدفاع المدني من الوصول للموقعَيْن، وإخماد الحريقَيْن، والسيطرة على النيران قبل توسعها.

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30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 11:31 PM

وقعا في منطقتَيْ خلاء بالمحافظة

"الدفاع المدني" يخمد حريقَيْن منفصلَيْن بـ"فيفاء".. ولا إصابات

صحيفة سبق الإلكترونية

فيفاء

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باشرت فِرق الدفاع المدني حريقَيْن في موقعَيْن منفصلَيْن بمحافظة فيفاء، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وكانت النيران قد اندلعت في منطقتَيْ خلاء بفيفاء، فيما تمكّنت فِرق الدفاع المدني من الوصول للموقعَيْن، وإخماد الحريقَيْن، والسيطرة على النيران قبل توسعها.

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