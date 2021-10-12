"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.