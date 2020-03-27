إسبانيا تسجل 769 وفاة بفيروس كورونا المستجد

سجلت إسبانيا خلال الساعات 24 الماضية، 769 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ويعد ذلك أعلى ارتفاع بعدد الوفيات خلال يوم واحد، في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4858، وعدد المصابين إلى 64059.فيروس كورونا الجديد إسبانيا
أعلى ارتفاع في معدل الضحايا خلال يوم واحد
سجلت إسبانيا خلال الساعات 24 الماضية، 769 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ويعد ذلك أعلى ارتفاع بعدد الوفيات خلال يوم واحد، في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4858، وعدد المصابين إلى 64059.