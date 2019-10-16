نتائج القبول المبدئي بالأمن العام على رتبة "جندي" للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة "جندي" للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين.
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.jobs.sa&umid=22351de1-84de-4224-81f5-e9235590efa7&auth=420dd97a1e4b280280f6dd025626ecb036e557ef-70a3986145f7dd2ccd6bf8df59c4a5f687c94b75
الأمن العام وزارة الداخلية للشؤون العسكرية
للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة "جندي" للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين.
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.jobs.sa&umid=22351de1-84de-4224-81f5-e9235590efa7&auth=420dd97a1e4b280280f6dd025626ecb036e557ef-70a3986145f7dd2ccd6bf8df59c4a5f687c94b75